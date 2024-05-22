Кроме тренировок в Омске, хоккеистам предстоит отправиться в Минск, а также провести товарищеские матчи и сыграть на мемориале Блинова.

Кроме тренировок в Омске, хоккеистам предстоит отправиться в Минск, а также провести товарищеские матчи и сыграть на мемориале Блинова.

В «Авангарде» утвердили план подготовки к сезону КХЛ 2024/25. Хоккеисты выйдут из отпуска в конце июля и после медосмотра 1 августа начнут тренироваться.

Со 2 по 10 августа «ястребы» будут тренироваться в Омске, а с 11 по 16 августа – в Минске. Там же «Авангард» проведет три товарищеских матча:

12 августа с минским «Динамо»;

14 августа с «Адмиралом»;

16 августа с «Витязем».

С 17 по 20 августа «ястребов» снова ожидают тренировки в Омске. 21–25 августа они примут участие в XXX мемориале Виктора Блинова, где выйдут на лед против «Локомотива», «Сибири» и «Барыса». С 26 августа по 2 сентября снова планируются тренировки в Омске.