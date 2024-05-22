Осадки начнутся в конце мая и продлятся до самого начала календарного лета.

Осадки начнутся в конце мая и продлятся до самого начала календарного лета.

Календарное лето начнется для омичей с затяжных дождей. Согласно прогнозам открытых интернет-источников, осадки в регионе ожидаются с 27 мая. Продлятся они до 1 июня включительно. Фронт с 30-градусной жарой не приблизится к области в ближайшие две недели.

Не сильно порадует жителей региона и температура. 27 и 28 мая столбик термометра будет держаться на отметке +10...+3. С 30 мая потеплеет до +18...+8.

2 и 3 июня ожидается от +11 до +14 градусов.