В городе закрыли католическую церковь, где до этого нашли иконы с бандеровцами. Учреждение исключили из единого государственного реестра.

В городе закрыли католическую церковь, где до этого нашли иконы с бандеровцами. Учреждение исключили из единого государственного реестра.

В Омске ликвидировали религиозную организацию «Греко-католический приход Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви», где в апреле нашли изображения бандеровцев, стилизованные под иконы. Их разместил 57-летний священник прихода Игорь Максимов.

– Омским судом рассмотрено исковое заявление управления Минюста России по Омской области к местной религиозной организации «Греко-католический приход Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви в городе Омске» о ликвидации религиозной организации и исключении сведений о ней из единого государственного реестра юридических лиц, по результатам 22.05.2024 принято решение об удовлетворении исковых требований Управления, – сообщили в пресс-службе Управление Министерства юстиции РФ по Омской области.

На священника возбудили уголовное дело по двум статьям – «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для богослужений».