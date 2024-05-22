Эксперт рассказал, какие товары подорожают больше всего предстоящим летом.

Эксперт рассказал, какие товары подорожают больше всего предстоящим летом.

Александр Иванов рассказал, какие товары и услуги поднимутся в цене в первую очередь, Летом годовая инфляция в стране достигнет своего пика, такой прогноз дали в Банке России. Доцент кафедры маркетинга РУДНрассказал, какие товары и услуги поднимутся в цене в первую очередь, собщает «Прайм».

Так, стоит ждать роста цен на 12–15 % на смартфоны, игровые консоли, фотоаппараты. Примерно на столько же поднимется стоимость на мебель от иностранных поставщиков и стройматериалы.

Значительно подорожает и алкоголь. Минимальная цена за 0,5 литра водки достигнет 299 рублей, коньяка – 556 рублей. Из-за роста пошлин на нефть в середине лета начнет дорожать бензин.

При этом стоимость некоторых товаров начнет снижаться: упадут цены на фрукты и овощи.