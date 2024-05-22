Подобную практику предлагается применять к супругам из малообеспеченных и многодетных семей.

Подобную практику предлагается применять к супругам из малообеспеченных и многодетных семей.

Семьям, находящимся на грани развода, могут начать бесплатно предоставлять психолога. Такое предложение озвучила Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Соответствующий документ уже направлен депутату Госдумы Татьяне Ларионовой и заместителю председателя ГД Анне Кузнецовой.

Подобную практику предлагается применять к супругам из малообеспеченных и многодетных семей.

– Расторжение брака, особенно тех супружеских пар, где имеются общие дети, нередко сопровождается невосполнимыми потерями для общества. Именно от государственной политики в отношении семьи в полной мере зависит решение демографических проблем России, наше будущее, – заявила RT Волынец.

По словам омбудсмена, своевременная психологическая поддержка поможет сохранить часть браков. При этом средств на ее получение у многодетных или малообеспеченных семей зачастую просто нет.