В городе проходит конференция, в рамках которой руководители и специалисты разных предприятий расскажут о решении проблемы трудоустройства омичей.

В городе проходит конференция, в рамках которой руководители и специалисты разных предприятий расскажут о решении проблемы трудоустройства омичей.

Сегодня, 22 мая, в Омске стартовала VII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития взаимодействия вузов и работодателей в новых условиях». Событие посвящено 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали и 20-летию российских студенческих отрядов.

В стенах ОмГУПСа собрались руководители и специалисты отраслевых органов власти, молодежных общественных организаций, сотрудники центров карьеры, служб управления персоналом, кадровых служб и подразделений предприятий, а также специалисты, которые курируют работу с участниками СВО. В течение нескольких дней участники конференции будут представлять доклады и искать пути решения актуальных проблем трудоустройства разных категорий граждан.

– Сегодня рынок труда кардинально изменился. Серьезный кадровый дефицит меняет расстановку сил в пользу соискателя. Поэтому очень важен конструктивный диалог о том, какими средствами можно найти равновесие между подготовкой квалифицированных специалистов и кадровыми требованиями отраслей экономики. В нашем поле зрения, как партнеров, будет рассмотрение вопросов развития профессионального потенциала и обмен нестандартными практиками, – отметила заместитель министра труда и социального развития Ирина Варнавская.

На конференции также шла речь о развитии приграничного межрегионального и межмуниципального сотрудничества Омской области с Республикой Казахстан, а также об изменениях в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». Поправки в документ вступили в силу с 1 мая, и теперь любая компания может заключить договор о целевом обучении. Ранее такие соглашения могли заключать только с госструктурами.

– Компания, которая хочет найти себе целевых студентов, должна дать о себе максимум полезной информации на платформе «Работа России». Сделать это нужно до 10 июня. Во время учебы компания будет поддерживать своего будущего работника, выплачивая ему стипендию, предоставлять другие меры поддержки, а после выпуска примет к себе на работу. Важно, чтобы молодые способные ребята видели для себя перспективы и оставались работать в регионе, – добавила Варнавская.

До 24 мая работа конференции будет построена на шести тематических секциях. Так, на площадке ОмГУПСа пойдет речь об обеспечении квалифицированными кадрами сектора экономики. Здесь будет представлен опыт региона на всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов». Ее представителями станут ОАО «РЖД». Они расскажут о своей системе массового подбора персонала на железной дороге.

В Фонде «Защитники Отечества» пройдет круглый стол, посвященный вопросам адаптации и профориентации участников СВО. Центр профориентации представит свой проект, в котором с помощью индивидуальных занятий омичи получают помощь в подготовке профессионального резюме и составлении портфолио, а также отрабатывают навыки самопрезентации.

Кроме этого, на секциях затронут тему сопровождения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья при трудоустройстве и заключении соглашений с общественными организациями инвалидов на создание профильных рабочих мест.

Отдельная площадка начнет свою работу в штабе РСО в мультиформатном пространстве. Там участники расскажут о трудоустройстве бойцов студенческих отрядов. Еще одна секция – по вопросам миграционной политики – соберет единомышленников в общественной палате Омской области. Здесь состоится обсуждение интеграции трудовых резервов России и центрально-азиатских стран на примере проекта Иртышского бассейна.