Сейчас в регионе не хватает медиков, рабочих, водителей, строителей и продавцов.

Сейчас в регионе не хватает медиков, рабочих, водителей, строителей и продавцов.

Аналитики сервиса hh.ru рассказали, каких специалистов больше всего не хватает сейчас в Омской области. Наиболее дефицитными оказались специалисты из сфер медицины и автомобильного бизнеса, розничной торговли, ресторанно-гостиничного направления, рабочего персонала, производства и строительства, продаж, обслуживание клиентов и сельского хозяйства, транспортно-логистической сферы, а также добычи сырья. Как утверждают аналитики, именно этим сотрудникам легче всего будет найти работу в регионе.

Всего по итогам февраля в Омской области соотношение спроса и предложения на рынке труда составило 3,3 резюме на вакансию. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 0,5 % (с 3,8).