Участников ожидает активный отдых и музыкальные вечера.

Участников ожидает активный отдых и музыкальные вечера.

С понедельника в Омской области начали принимать заявки на туристический фестиваль «Турмикс». Заполнить форму и отправить ее можно до 17:00 13 июня.

В этом году фестиваль пройдет 14–16 июня в поселке Политотдел Любинского района. Гостей ожидают два музыкальных вечера и дискотека. На фестивале выступит вокальный ансамбль «Проект П». Для любителей активного отдыха подготовят полосу препятствий, беговую трассу, волейбольную площадку, а также игры на меткость и логику. Для детей устроят театральное представление, игры с героями сказок и мастер-классы. Будет работать мобильный планетарий.

Переночевать можно будет в палатке на территории фестиваля или на базе отдыха поблизости. Для гостей оборудуют санитарные зоны, торговые точки и пункты с питьевой водой.