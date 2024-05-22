Омск-Информ
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·Общество

Повышенную зарплату начали получать слесари «Тепловой компании». Оклады повысились на 10%.

В Омске 140 сотрудникам АО «Тепловая компания» увеличили заработную плату. Речь идет о слесарях всех теплоэнергетических округов и службы ремонта тепловых сетей.

- Данное решение обусловлено несколькими факторами: во-первых, необходимостью обеспечить конкурентоспособный уровень заработной платы для привлечения и удержания квалифицированных специалистов; во-вторых, началом ремонтной программы в рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов, - сообщил мэр города Сергей Шелест.

Оклады сотрудников коммунального предприятия повысились на 10%, начиная с 20 мая.

·Общество

Повышенную зарплату начали получать слесари «Тепловой компании». Оклады повысились на 10%.

В Омске 140 сотрудникам АО «Тепловая компания» увеличили заработную плату. Речь идет о слесарях всех теплоэнергетических округов и службы ремонта тепловых сетей.

- Данное решение обусловлено несколькими факторами: во-первых, необходимостью обеспечить конкурентоспособный уровень заработной платы для привлечения и удержания квалифицированных специалистов; во-вторых, началом ремонтной программы в рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов, - сообщил мэр города Сергей Шелест.

Оклады сотрудников коммунального предприятия повысились на 10%, начиная с 20 мая.