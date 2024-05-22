Мужчина незаконно построил между 4-м и 5-м этажом кладовку. Это начало доставлять неудобства жильцам многоэтажки. Решить проблему удалось только благодаря судебным приставам.

Мужчина незаконно построил между 4-м и 5-м этажом кладовку. Это начало доставлять неудобства жильцам многоэтажки. Решить проблему удалось только благодаря судебным приставам.

В омский суд обратился житель многоквартирного дома, расположенного на улице Комарова в 12-м микрорайоне. Мужчина рассказал, что его сосед незаконно построил кладовку в подъезде многоэтажки, тем самым нарушив правила противопожарного режима.

Помещение находилось между 4-м и 5-м этажом. Сосед установил перегородку, металлическую дверь и провел там свет. В суде мужчину обязали демонтировать кладовку, а также оштукатурить и покрасить стены. Но омич не спешил это делать, поэтому в проблему вмешались судебные приставы.

– Судебный пристав уведомил должника о возбуждении в отношении него исполнительного производства, выставив требование исполнить возложенные судом обязательства в установленный срок. Также, чтобы побудить мужчину исполнить решение суда, должностным лицом вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации, – рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Омской области.

После этого сосед привел помещение к тому состоянию, в котором оно находилось изначально.