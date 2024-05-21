Омск-Информ
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·Общество

Этот список за неделю почти полностью обновился, а самые популярные имена не меняются.
Сегодня «Реестр ЗАГС» обновил данные о том, как называют своих детей жители Омской области. Среди женских самыми редкими стали Аливия, Соро, Наима, Новелла и Дамира. Редкие мужские имена – Муфиз, Ерсаин, Боград, Алишер, а также Мухаммадсабир, который попал в этот список и неделю назад.
В пятерке самых популярных женских имен произошли изменения: София (113 девочек) и Анна (110) обогнали Еву (109). Местами поменялись также Василиса (92) и Дарья (89). Среди мальчиков больше всего в этом году в регионе появилось Артемов (126 мальчиков), Михаилов (122), Александров (107), Максимов (102) и Тимофеев (100).
Отметим, что в прошлом году самыми популярными стали имена Артем (363) и София (311).
·Общество

Этот список за неделю почти полностью обновился, а самые популярные имена не меняются.
Сегодня «Реестр ЗАГС» обновил данные о том, как называют своих детей жители Омской области. Среди женских самыми редкими стали Аливия, Соро, Наима, Новелла и Дамира. Редкие мужские имена – Муфиз, Ерсаин, Боград, Алишер, а также Мухаммадсабир, который попал в этот список и неделю назад.
В пятерке самых популярных женских имен произошли изменения: София (113 девочек) и Анна (110) обогнали Еву (109). Местами поменялись также Василиса (92) и Дарья (89). Среди мальчиков больше всего в этом году в регионе появилось Артемов (126 мальчиков), Михаилов (122), Александров (107), Максимов (102) и Тимофеев (100).
Отметим, что в прошлом году самыми популярными стали имена Артем (363) и София (311).