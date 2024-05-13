В список редких также вошли Лаура, Самина и Аман.

В список редких также вошли Лаура, Самина и Аман.

Вчера «Реестр ЗАГС» обновил список самых популярных и самых редких имен, которыми называют своих детей жители Омской области. Среди мальчиков больше всего в этом году в регионе появилось Артемов (118 мальчиков). Далее по популярности идут Михаил (116), Александр (100), Тимофей (96) и Максим (95). Самыми популярными женскими именами стали Ева (107 детей), София (104), Анна (99), Дарья (85) и Василиса (84).

Самые редкие женские имена в этом году: Лаура, Самина, Алеся, Алита и Марианна. Самые редкие мужские имена: Рузиль, Аман, Ричард, Мухаммадсабир, Мухаммад-Ансор.

Отметим, что в прошлом году лидировали имена Артем (363) и София (311). Самыми редкими стали Хайдар и Мерим.