Аренда таких квартир за апрель поднялась в среднем на 3 %. «Однушки» можно снять дешевле.

Аренда таких квартир за апрель поднялась в среднем на 3 %. «Однушки» можно снять дешевле.

В Омске за апрель снизилась аренда однокомнатных квартир, однако подорожали двухкомнатные и трехкомнатные. Такой вывод сделал федеральный портал «Мир квартир», проведя свое исследование.

По информации аналитиков, снижение аренды «однушек» произошло на 0,3 %. В апреле такое жилье можно было снять за 19 тыс. рублей. Цена «двушек» выросла на 3,6 % – до 25 тыс. рублей, а «трешек» на 3 % – 32 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Омск занял последнее место в списке российских городов-миллионников по доле выставленного на продажу микрожилья. Квартиры площадью менее 28 кв. м почти не встречаются на первичном рынке.