Жилье площадью менее 28 кв. м популярно во всех российских городах-миллионниках. Омск в этом смысле «аномальный».

Жилье площадью менее 28 кв. м популярно во всех российских городах-миллионниках. Омск в этом смысле «аномальный».

Омск занял последнее место в списке российских городов-миллионников по доле выставленного на продажу микрожилья. Квартиры площадью менее 28 кв. м почти не встречаются на первичном рынке. В других крупных городах все наоборот.

По данным федеральной компании «Этажи», на которые ссылаются «Известия», в целом по России 25 % квартир в новостройках, выставленных на продажу, относятся к микрожилью – это однокомнатные квартиры и студии площадью менее 28 «квадратов». Больше всего такого жилфонда в Санкт-Петербурге и Ленобласти (33 % новостроек), следом идут Пермь (30,9 %), Уфа (29,6 %), Москва и Московская область (28 %). Замыкает пятерку Екатеринбург – 23,7 % новостроек составляет микрожилье. В Омске таких квартир всего 1 %.

– На фоне роста цен на жилую недвижимость за последние несколько лет средняя площадь приобретаемого жилья в России стабильно снижается. Существенный вклад в это внесли и европланировки, где значительно меньше неэффективно использующихся квадратных метров, чем в планировках старого типа, – говорит ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Как отмечает эксперт, микроквартиры популярны среди тех, кто покупает свое первое жилье. Не нужно платить большой первоначальный взнос, банки проще одобряют ипотеку, сам кредит быстрее выплачивается. Такие квартиры часто приобретают для детей-студентов, а также в инвестиционных целях – чтобы потом сдавать либо выгодно продать.

Омск, где «аномально» мало микрожилья, может оказаться в тренде – от квартир для «тараканов» недавно отказалась Москва. Власти столицы больше не выдают разрешения на строительство домов, где запроектированы квартиры площадью менее 28 кв. м.