Столичные власти решили отказаться от строительства студий и квартир площадью менее 28 кв. метров. Они самые доступные для приезжих.

Столичные власти решили отказаться от строительства студий и квартир площадью менее 28 кв. метров. Они самые доступные для приезжих.

В Москве решили отказаться от строительства студий и квартир площадью менее 28 кв. м, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на данные Москомэкспертизы. В ее информационном письме указывается, что Жилищный кодекс РФ не относит студию к видам жилых помещений.

При этом, согласно своду правил о многоквартирных жилых зданиях, минимальное значение площади для однокомнатных квартир составляет 28 кв. м, для двухкомнатных – 44 «квадрата».

– Принимая во внимание достигнутые в городе Москве показатели в сфере жилищного строительства, а также целевые показатели, предусмотренные указом президента Российской Федерации, <…> при проектировании объектов на территории города Москвы отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается, – отмечается в документе.

Начиная с 7 мая Москомэкспертиза будет выдавать отрицательные заключения на строительные проекты с квартирами площадью менее 28 кв. м, а Мосгосстройнадзор будет следить за соблюдением норм по минимальным площадям жилых помещений на всех стадиях.

Для большинства приезжих это означает постепенное вымывание самого доступного жилья на первичном рынке. Обзавестись в Москве квартирой станет еще сложнее.