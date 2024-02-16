За пять лет аренда жилья в Омске подорожала на 76 %. Это четвертое место среди городов-миллионников.

За пять лет аренда жилья в Омске подорожала на 76 %. Это четвертое место среди городов-миллионников.

Аналитики «Циан» выяснили, как за последние пять лет изменилась аренда жилья в российских городах. Так, Омск оказался на четвертом месте среди городов-миллионников, где аренда жилья подорожала сильнее всего.

Если зимой 2018–2019 года снять жилье в городе можно было за 11 тыс. рублей, то зимой 2023–2024 года ценник достиг 20 тыс. рублей. Таким образом, омичи стали платить на 76 % дороже.

Помимо Омска дорогая аренда стала в Нижнем Новгороде – 94 % , Челябинске – 93 % и Ростове-на-Дону – 78 %.