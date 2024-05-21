Работы рассчитаны на 2 месяца. Подрядчик должен работать плиткой с месторождения в Челябинской области.

Работы рассчитаны на 2 месяца. Подрядчик должен работать плиткой с месторождения в Челябинской области.

В Омске ищут подрядчика, который благоустроит территорию у здания правительства по улице Красный Путь. Рабочие должны будут сделать ремонт облицовки клумб на прилегающей территории. Информация появилась на сайте госзакупок.

Как говорится в документации, подрядчику необходимо провести демонтаж, а затем уложить новую гранитную плитку. Она должна быть с Южно-Султаевского месторождения (Челябинская область), размер 300х600 мм.

За работы готовы заплатить 2,9 млн рублей. Ремонт рассчитан на два месяца.