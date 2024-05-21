Такое правило ввели в МТС Банке. Чтобы начать им пользоваться, предпринимателям нужно подать заявку.

Такое правило ввели в МТС Банке. Чтобы начать им пользоваться, предпринимателям нужно подать заявку.

МТС Банк отменил комиссию на внутренние переводы до 3 млн рублей со счета индивидуального предпринимателя на собственный счет карты физического лица. Это произошло в рамках программ обслуживания «Точный», «Выгодный» и «Стабильный». Теперь омские предприниматели могут бесплатно переводить средства, полученные от своей деятельности и оставшиеся после уплаты необходимых налогов и взносов, на свою карту в МТС Банке и использовать их на личные нужды.

– Наше внутреннее исследование показало, что для многих клиентов-предпринимателей очень важным фактором при выборе банка для обслуживания является наличие минимальной комиссии или ее отсутствие на переводы денег со счета ИП на свой счет физлица. Особенно высок спрос на такие переводы в сегментах продавцов маркетплейсов и в сфере общественного питания. МТС Банк решил поддержать таких клиентов и предоставил возможность пользоваться заработанными доходами до 10 %, – отметила вице-президент, руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Надежда Панчурина.

Подать заявку на открытие счета для ИП с бесплатными переводами на карту можно на сайте МТС Банка.