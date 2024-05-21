На первую в городе математическую олимпиаду «Трамплин» заявились почти 200 учеников омских школ. Математика сегодня в тренде.

На первую в городе математическую олимпиаду «Трамплин» заявились почти 200 учеников омских школ. Математика сегодня в тренде.

В минувшие выходные на площадках ведущих вузов Омска прошла первая в городе математическая олимпиада «Трамплин». Ее участниками стали более 180 старшеклассников. Школьники боролись за стипендии и бесплатное обучение в Центре олимпиадной подготовки. Математика сегодня не просто в тренде, на нее в Омске ажиотажный спрос.

Как уже сообщало РИА «Омск-информ», организаторы математической олимпиады «Трамплин» учредили специальную стипендиальную программу для победителей и призеров. Она будет действовать на протяжении 12 месяцев.

Тому, кто займет первое место, будут выплачивать 5 тыс. рублей в месяц. За второе место предусмотрена стипендия в размере 3 тыс. рублей, за третье – 2 тысячи в месяц. Школьникам, которые займут места с 4-е по 12-е, ежемесячно будут выплачивать по тысяче рублей. Кроме того, стипендиаты математической олимпиады «Трамплин» получат персональные приглашения в бесплатные группы Центра олимпиадной подготовки «Трамплин» на 2024–2025 учебный год.

Организатором математической олимпиады «Трамплин» и учредителем одноименной стипендиальной программы, а также Центра олимпиадной подготовки «Трамплин» является АНО «Центр развития социально-предпринимательских инициатив». Все эти проекты являются некоммерческими и стали возможны благодаря личной поддержке омского предпринимателя и мецената Святослава Капустина. Он отмечает, что выпускники математических специальностей востребованы крупным бизнесом.

– Если говорить о бизнесе, то практически все аналитики – как минимум на 50 % – выпускники математических специальностей. Туда же – информационные специальности, потому что там тоже очень сильная математика, – цитирует Святослава Капустина медиа «Трамплин». – Я точно знаю, что выпускники математических факультетов в очень большом количестве уходят именно в аналитику. И неважно, бизнес-аналитика или аналитика каких-то других процессов, но именно построение связей, мышление, плюс хорошая подготовка по вычислительным методам в аналитике – она их выручает по сравнению с теми, кто этого не изучал. И конечно, такие специалисты обязательно будут востребованы, в первую очередь крупным бизнесом.

Преподаватель малого матфака ОмГУ им. Достоевского Алла Сокольникова говорит, что родители юных омичей записывают своих детей «на математику» практически с первого класса. И дело даже не в подготовке к олимпиадам – важно научить ребенка мышлению и логике. А это математика.

– Сейчас у нас настоящий ажиотаж в группах, в платных группах. Мы уже понизили планку и берем с первого класса. Ребят приходит все больше, и, когда звонят родители, я их спрашиваю: что вы хотите получить в результате? Отвечают: логику и мышление. Им даже не нужна идеальная пятерка по математике или победы в олимпиадах, они хотят, чтобы ребенок научился размышлять, – отмечает Алла Сокольникова. – Математика – это логика, умение принимать решение, быстро искать ходы, выбирать из кучи стратегий верную. Я точно знаю, что люди, которые в нашем городе первые в экономике, – все хорошие математики.

В рамках математической олимпиады «Трамплин» старшеклассникам нужно было решить 7 задач за три часа. Сейчас их работы проверяют опытные вузовские преподаватели. Победителей и призеров олимпиады назовут 26 мая на специальном мероприятии.