Это будет первая математическая олимпиада школьников со стипендиальным фондом. Деньги будут выплачиваться ребятам на протяжении года.
19 мая в Омске пройдет первая математическая олимпиада школьников «Трамплин». Ее организаторы учредили специальную стипендиальную программу для победителей и призеров. Она будет действовать на протяжении 12 месяцев.
Тому, кто займет первое место, будут выплачивать 5 тыс. рублей в месяц. За второе место предусмотрена стипендия в размере 3 тыс. рублей, за третье – 2 тысячи в месяц. Школьникам, которые займут места с 4-е по 12-е, ежемесячно будут выплачивать по тысяче рублей. Кроме того, стипендиаты математической олимпиады «Трамплин» получат персональные приглашения в бесплатные группы Центра олимпиадной подготовки «Трамплин» на 2024–2025 учебный год.
Организатором математической олимпиады «Трамплин» и учредителем одноименной стипендиальной программы, а также Центра олимпиадной подготовки «Трамплин» является АНО «Центр развития социально-предпринимательских инициатив». Все эти проекты являются некоммерческими и стали возможны благодаря личной поддержке омского предпринимателя и мецената Святослава Капустина.
Партнерами олимпиады «Трамплин» стали Омский государственный технический университет, Омский государственный аграрный университет и Омский государственный педагогический университет. Генеральный партнер олимпиады – АО «Альфа-Банк».
Как сообщил РИА «Омск-информ» руководитель проекта «Трамплин-математика» Олег Курнявко, Центр олимпиадной подготовки «Трамплин», куда получат персональные приглашения стипендиаты математической олимпиады, с октября 2023 года ведет интенсивную подготовку талантливых школьников к этапам Всероссийской олимпиады по математике. Для работы с ними сформирована команда из лучших вузовских преподавателей математики Омска, которые имеют огромный практический опыт подготовки школьников к олимпиадам всероссийского уровня.
Все подробности о предстоящей олимпиаде школьников можно узнать на сайте.