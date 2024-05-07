Это будет первая математическая олимпиада школьников со стипендиальным фондом. Деньги будут выплачиваться ребятам на протяжении года.

Это будет первая математическая олимпиада школьников со стипендиальным фондом. Деньги будут выплачиваться ребятам на протяжении года.

19 мая в Омске пройдет первая математическая олимпиада школьников «Трамплин». Ее организаторы учредили специальную стипендиальную программу для победителей и призеров. Она будет действовать на протяжении 12 месяцев.

Тому, кто займет первое место, будут выплачивать 5 тыс. рублей в месяц. За второе место предусмотрена стипендия в размере 3 тыс. рублей, за третье – 2 тысячи в месяц. Школьникам, которые займут места с 4-е по 12-е, ежемесячно будут выплачивать по тысяче рублей. Кроме того, стипендиаты математической олимпиады «Трамплин» получат персональные приглашения в бесплатные группы Центра олимпиадной подготовки «Трамплин» на 2024–2025 учебный год.

Организатором математической олимпиады «Трамплин» и учредителем одноименной стипендиальной программы, а также Центра олимпиадной подготовки «Трамплин» является АНО «Центр развития социально-предпринимательских инициатив». Все эти проекты являются некоммерческими и стали возможны благодаря личной поддержке омского предпринимателя и мецената Святослава Капустина.

Партнерами олимпиады «Трамплин» стали Омский государственный технический университет, Омский государственный аграрный университет и Омский государственный педагогический университет. Генеральный партнер олимпиады – АО «Альфа-Банк».

Как сообщил РИА «Омск-информ» руководитель проекта «Трамплин-математика» Олег Курнявко, Центр олимпиадной подготовки «Трамплин», куда получат персональные приглашения стипендиаты математической олимпиады, с октября 2023 года ведет интенсивную подготовку талантливых школьников к этапам Всероссийской олимпиады по математике. Для работы с ними сформирована команда из лучших вузовских преподавателей математики Омска, которые имеют огромный практический опыт подготовки школьников к олимпиадам всероссийского уровня.

Все подробности о предстоящей олимпиаде школьников можно узнать на сайте.