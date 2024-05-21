Это гораздо дешевле, чем ехать из соседнего миллионника в плацкартном вагоне. Время в пути одинаковое.

Это гораздо дешевле, чем ехать из соседнего миллионника в плацкартном вагоне. Время в пути одинаковое.

В преддверии летних каникул и отпусков Западно-Сибирская железная дорога напомнила, что из Новосибирска до соседних городов – Омска и Барнаула – можно быстро, комфортно и, самое главное, недорого добраться на электричках.

Ежедневно в 13:43 со станции Новосибирск-Главный отправляется электропоезд № 7141 Новосибирск – Татарская. На станции Татарская организована удобная стыковка с электропоездом № 6647/6667 Татарская – Омск. Она длится 9 минут, этого времени достаточно, чтобы перейти с одной электрички в другую. Билеты на оба поезда можно купить сразу в Новосибирске.

– Прибытие на станцию Омск-Пассажирский – в 21:54. Время в пути – 8 часов 46 минут, стоимость проезда – 789 рублей, – сообщили в ЗСЖД.

Для сравнения, стоимость проезда в плацкартном вагоне по маршруту Новосибирск – Омск составляет 2,4 тыс. рублей. Время в пути такое же.

Отметим, что в обратном направлении – из Омска в Новосибирск – удобной стыковки электропоездов нет. Так что омичам в соседний миллионник ехать лучше на поезде.