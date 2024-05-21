Речь идет о педагогах, работающих в малых городах и поселках с численностью жителей менее 100 тысяч человек. Это почти вся Омская область.

Речь идет о педагогах, работающих в малых городах и поселках с численностью жителей менее 100 тысяч человек. Это почти вся Омская область.

В Омской области в 2 раза увеличили выплату за классное руководство педагогам, работающим в небольших населенных пунктах. Ранее о необходимости увеличения выплат заявлял президент Владимир Путин. Накануне правительство Омской области приняло соответствующее решение.

– Все классные руководители школ и кураторы групп в колледжах и техникумах в малых городах и поселках с численностью жителей менее 100 тысяч человек теперь будут получать федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей, – сообщили в министерстве образования Омской области.

Ранее выплата за классное руководство составляла 5 тыс. рублей. В Омске ее размер не изменился.