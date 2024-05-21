Омск-Информ
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·Общество

Накануне два троллейбусных маршрута пришлось сократить из-за подтопления улицы. Теперь движение восстановлено.
В Омске восстановили троллейбусное движение по маршрутам № 4 и 67. Теперь транспорт доезжает до конечной остановки «ОНПЗ».
Напомним, что троллейбусные маршруты № 4 и 67 были сокращены вчера из-за затопления части улицы. Речь идет об улице Нефтезаводской на участке от улицы Энтузиастов до конечной остановки «ОНПЗ». Подтопление произошло из-за сильного дождя.
·Общество

Накануне два троллейбусных маршрута пришлось сократить из-за подтопления улицы. Теперь движение восстановлено.
В Омске восстановили троллейбусное движение по маршрутам № 4 и 67. Теперь транспорт доезжает до конечной остановки «ОНПЗ».
Напомним, что троллейбусные маршруты № 4 и 67 были сокращены вчера из-за затопления части улицы. Речь идет об улице Нефтезаводской на участке от улицы Энтузиастов до конечной остановки «ОНПЗ». Подтопление произошло из-за сильного дождя.