Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Покататься на каруселях горожане не смогут сегодня вечером.
Сегодня в 17:00 в Советском парке и парке имени 30-летия ВЛКСМ в Омске отключили аттракционы. Из-за плохой погоды вечером они работать не будут.
По данным синоптиков, температура воздуха в Омске сегодня не поднимется выше +11 градусов. После 18:00 она начнет понижаться, а ближе к ночи в городе ожидается дождь.
·Культура/Афиша

Покататься на каруселях горожане не смогут сегодня вечером.
Сегодня в 17:00 в Советском парке и парке имени 30-летия ВЛКСМ в Омске отключили аттракционы. Из-за плохой погоды вечером они работать не будут.
По данным синоптиков, температура воздуха в Омске сегодня не поднимется выше +11 градусов. После 18:00 она начнет понижаться, а ближе к ночи в городе ожидается дождь.