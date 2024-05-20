Учить материал перед сдачей экзамена уже бесполезно. Гораздо важнее психологическое состояние и уверенность в своих силах.

Учить материал перед сдачей экзамена уже бесполезно. Гораздо важнее психологическое состояние и уверенность в своих силах.

Руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова рассказала, как провести вечер накануне сдачи единого госэкзамена. Основной этап ЕГЭ стартует на этой неделе.

По словам эксперта, непосредственно перед экзаменом лучше не учить новый материал, а повторить свои конспекты в непринужденной обстановке.

– При повторении материала школьнику можно попробовать проговаривать его вслух, так он лучше закрепится. Также перед экзаменом лучше очистить голову и расслабиться, – сказала Неверова в комментарии «Известиям». – Главное – использовать именно тот способ расслабления, который приводит подростка в состояние комфорта и покоя. Будь то занятие спортом, спокойная музыка, приятный фильм или просмотр соцсетей – важно, чтобы способ был действенным. На ужин лучше съесть легкую и полезную пищу, чтобы сохранить энергию и не чувствовать себя плохо на следующий день.

Родителям выпускника нужно взять на себя организационные моменты: подготовить вещи, которые могут пригодиться на экзамене, а также проконтролировать, чтобы ребенок взял на экзамен паспорт.

– Важно обсудить план действий на завтрашний день – вновь проговорить место проведения экзамена и время его начала. Также уточнить у ребенка, все ли вещи сложены. Кроме того, не менее важно поддержать ребенка эмоционально, дать ему понять, что в его успех на экзамене верят, – подчеркнула эксперт. – Главный вклад, который могут внести родители в успешную сдачу экзамена, – это оказать ребенку поддержку: разбудить его утром и пожелать ему удачи.

Основной период сдачи ЕГЭ в этом году пройдет с 23 мая по 1 июля. Выпускники смогут пересдавать один из необязательных предметов и подавать документы для поступления, не откладывая на год. Сделать это можно будет 4–5 июля.

Сдавать ЕГЭ в нынешнем учебном году будут 4 413 омских выпускников.