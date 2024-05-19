Она открылась на бывшей территории парка имени 30-летия ВЛКСМ.

Она открылась на бывшей территории парка имени 30-летия ВЛКСМ.

Спортивный комплекс «Красная звезда» открыл в Омске площадку для метания диска и копья. Она расположена на территории, ранее принадлежавшей парку имени 30-летия ВЛКСМ и переданной спортивному комплексу.

Как отметил заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Зданович, это единственный в городе объект для этих легкоатлетических дисциплин.

– На данном участке расположен единственный в городе легкоатлетический сектор для метания диска и молота, а также беговая дорожка для разбега и метания копья, – цитирует Здановича НГС 55.

Новая площадка стала местом не только для тренировок, но и для проведения соревнований. Зимой спортивный объект превратится в каток.