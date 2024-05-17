Компания запустила трансформаторную подстанцию в Старом Кировске. Она обеспечивает электроэнергией промзону и жилой микрорайон.

Компания запустила трансформаторную подстанцию в Старом Кировске. Она обеспечивает электроэнергией промзону и жилой микрорайон.

«Омскэлектро» запустила новую трансформаторную подстанцию. Инфраструктурный объект располагается в производственной зоне. Как рассказал начальник Левобережного района электрических сетей АО «Омскэлектро» Александр Аксенов, непосредственно от нее запитаны склады, производственные цеха и административные здания. Часть предприятий работает непрерывно, им важно получать бесперебойное электроснабжение.

Еще недавно на этом месте стояла старая кирпичная подстанция, построенная в 1988 году. Это ветхое здание уже начало разрушаться. Оборудование тоже устарело за 35 лет работы. Решено было не дожидаться критической ситуации и сделать новую надежную подстанцию. Сейчас техническая «начинка» здания тоже отвечает всем современным требованиям. Замена подстанции прошла в рамках инвестиционной программы АО «Омскэлектро».

От работы новой подстанции зависит и электроснабжение поселка Новостройка. Через этот энергоузел идет транзит электроэнергии к жилым массивам, школе, центру социальной помощи и другим социально важными объектам в этом микрорайоне. Новая подстанция позволит снизить аварийность и повысить надежность электроснабжения в этой части города.

Замена трансформаторной подстанции – один из этапов комплексного обновления и реконструкции сетей города. «Омскэлектро» продолжает строить линии электропередач и другие объекты, чтобы обеспечить безопасность электроснабжения.

– Мы обновляем больше сетей, чем их выходит из строя. Это радостно и для потребителя, и для нас, что мы опережающими темпами ведем инвестиционную и ремонтную программы. И производственные базы, и жители этого микрорайона теперь могут спать спокойно. Новая подстанция будет подключена к системе автоматического управления, что еще больше обеспечит уровень надежности и качества электроэнергии, – подчеркивает гендиректор «Омскэлектро» Андрей Жуковский.

По словам руководителя компании, «Омкэлектро» – одна из немногих ресурсоснабжающих организаций в Омске, у которой с каждым годом физический износ сетей не повышается, а снижается.