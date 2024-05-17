Омск-Информ
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·Общество

Выяснилось, что в райцентре Горьковское питьевая вода не соответствует санитарным нормам. Проблемой заинтересовалась прокуратура.

В Горьковском районе прокуратура заинтересовалась проблемой водоснабжения в райцентре Горьковское. Оказалось, что ресурсоснабжающая организация обеспечивает местное население питьевой водой, которая не соответствует санитарным нормам.

– Прокурор района направил в суд исковое заявление о понуждении МП «Тепловодоканал» и органа местного самоуправления обеспечить население питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН, путем установки дополнительных очистных сооружений, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд встал на сторону надзорного ведомства и обязал чиновников устранить нарушения до 1 июня 2025 года.

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·Общество

Выяснилось, что в райцентре Горьковское питьевая вода не соответствует санитарным нормам. Проблемой заинтересовалась прокуратура.

В Горьковском районе прокуратура заинтересовалась проблемой водоснабжения в райцентре Горьковское. Оказалось, что ресурсоснабжающая организация обеспечивает местное население питьевой водой, которая не соответствует санитарным нормам.

– Прокурор района направил в суд исковое заявление о понуждении МП «Тепловодоканал» и органа местного самоуправления обеспечить население питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН, путем установки дополнительных очистных сооружений, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд встал на сторону надзорного ведомства и обязал чиновников устранить нарушения до 1 июня 2025 года.

1667