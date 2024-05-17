В день вертолет санавиации совершает по три рейса. Детей и взрослых везут в больницы города.

В день вертолет санавиации совершает по три рейса. Детей и взрослых везут в больницы города.

С начала паводка в Усть-Ишимском районе некоторые местные жители были эвакуированы силами санавиации. Только 7 и 8 мая вертолет санавиации совершил 3 рейса и эвакуировал 29 человек из подтопленного села Слободчики. Об этом рассказал министр здравоохранения Артем Наркевич.

Еще три рейса вертолетов были сделаны 12 и 14 мая. Из усть-ишимской больницы в стационары Омска транспортировали 10 взрослых пациентов и 5 детей.