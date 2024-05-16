Общая протяженность линий составит около двух километров. Бюджету новые фонари обойдутся в 6 миллионов.

Общая протяженность линий составит около двух километров. Бюджету новые фонари обойдутся в 6 миллионов.

Департамент строительства омской мэрии подвел итоги торгов на разработку рабочих документаций и строительство четырех линий наружного освещения. Они появятся до конца июня на участках улиц Бетховена, Сыропятской, 6-й и 7-й Красноармейских. Общая протяженность линий составит около двух километров.

Подрядным организациям «Визир», «РостГлавСнаб» и «СибРегионСвет» выплатят в общей сложности 6,2 млн рублей. В начале следующей недели определят подрядчика строительства линии наружного освещения по улице Железнодорожной.

– В планах на ближайшее время – провести конкурсные процедуры еще по двум улицам – Новой в поселке Большие Поля и Пристанционной, – сообщил заместитель директора департамента строительства Михаил Сизов.

На текущий год в Омске запланировано строительство 41 линии наружного освещения. На это в бюджете заложено более 100 млн рублей.