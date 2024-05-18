Жители дома винят в этом местный гаражный кооператив, который сбрасывает отходы на территорию. Однако кооператив обвинения не принимает.

Жители дома винят в этом местный гаражный кооператив, который сбрасывает отходы на территорию. Однако кооператив обвинения не принимает.

Проблема, скрытая снегом

Район поселка Биофабрика, который находится в Октябрьском округе, неподалеку от улицы 10 лет Октября, можно назвать идеальным местом для жизни с семьей. Две новенькие многоэтажки в стильной желто-коричнево-белой раскраске, третья только строится. Просторный двор с детской площадкой, въезд автомобилей на территорию запрещен, только спецтранспорт. В общем, идиллия.

Так, наверное, думали и жильцы, вселявшиеся в феврале в недавно сданный дом № 18/2. Правда, пейзаж из окон, не выходящих во двор, открывается не особо живописный – вокруг одни трубы да промзона. Но на дворе тогда еще стояла зима, и люди не знали, что под снегом скрывается неприятный сюрприз. Там образовался целый мусорный пустырь.

– С наступлением весны, когда снег растаял, мы увидели, что находящийся неподалеку гаражный кооператив «Луч-52» скидывает свой строительный и бытовой мусор на площадку недалеко от нашего дома, – рассказывает жительница этой новостройки Татьяна. – Почему-то там до сих пор считают, что это свалка, и новый дом поблизости их нисколько не смущает. Жильцы дома неоднократно видели, как техника из этого кооператива работала и сбрасывала отходы. Видели и людей, которые просто скидывали какой-то свой мусор, не стесняясь, не обращая ни на кого внимания, не заботясь об экологии. Просто выбрасывали, и все.

Татьяна как раз из числа тех новоселов, чьи окна выходят на этот участок:

– Вид, прямо скажем, не очень. Скоро к тому же лето наступит. А мусор там разный. И летом начнется: запах неприятный, мухи... Со временем тут может стать просто полигон для отходов, в черте города! А как людям жить? Окно не откроешь.

Самый жуткий участок, по мнению Татьяны, тот, где начинается болото.

– Оно, может быть, подсохнет еще. А может, и нет – не знаю.

Поселок Биофабрика активно застраивается. Скоро здесь появятся еще два дома, а недавно построили детский сад. Правда, нет пока школы – ближайшая находится на улице 25-я Линия.

Жители новостроек любят свои новые дома, но опасаются, что территория начнет приходить в упадок, если запустить проблему. Большинство соседей Татьяны тоже недовольны этой проблемой. С ней активные люди уже обращались в органы власти.

– Написали обращение губернатору Омской области и в администрацию города. Обратную связь получили: нам обещали разобраться с проблемой. Насколько мне известно, председатель гаражного кооператива должен заключить договор на вывоз коммунальных отходов. Но, судя по количеству мусора, он не вывозится, а просто складируется, – констатирует Татьяна.

Как отметила девушка, никто из жильцов дома на контакт с представителями гаражного кооператива не выходил. Откуда же уверенность, что мусор сбрасывает именно «Луч-52»?

– Это мы можем увидеть по расположению гор мусора. Также видно, что там отсутствуют фрагменты забора, где, собственно, и лежит этот мусор. Можно увидеть следы техники – экскаватора, который сбрасывает мусор. Жильцы несколько раз замечали, что сами собственники гаражей выбрасывают мусор на территорию. Свой участок благоустраивают, а то, что за забором, им, видимо, не важно, – говорит омичка.

Жильцы дома № 18/2 выражают общую просьбу о помощи в уборке этой территории, а также о ее благоустройстве.

«У нас нет мусора»

Председатель гаражного кооператива «Луч-52» Вячеслав Фомин от СМИ не прячется. Он знает, что жильцы дома обвиняют организацию в захламлении территории, однако далеко не все из их доводов принимает.

Кооператив образовался в 1997 году. Когда-то здесь стояли базы, в которых жили подопытные животные. Биофабрика разрабатывала вакцины от различных инфекций и, разумеется, тестировала на них же. Захоранивали их здесь же. Потом могильник упразднили.

– Вот это все было помойкой. И вся территория состояла из мусора. Теперь она стоит на отсыпном грунте. Когда строили новые дома, мы просили ребят, которые из котлованов возили грунт, привезти и нам. Потом нанимали технику и в каждом проезде присыпали. Люди увидели, что возим землю, ну и… По-видимому, какая-то бабушка заметила и подумала, что это мусор. А это был грунт из котлованов. Мы присыпали весь этот мусор, потому что от ветра он разлетается. Ну самим неприятно, – рассказывает Фомин.

По словам председателя, кооператив также планирует продлить эту грунтовую дорогу до отдела ГИБДД на улице 10 лет Октября. И пользоваться ею могут все, хотя территория уже не относится к ГК «Луч-52». А вот кипучей деятельностью вокруг гаражей жители новостроек недовольны.

– Так это ведь не мы к ним пришли, а они к нам, – комментирует Фомин. – Они же видели, на какой территории строятся. Застройщики приезжали в момент забивания свай, видели, что тут помойка страшенная. Да, сделали благоустройство, но, по сути, присыпали грунтом. То же самое сделали и мы. У них просто возможности немножко другие. А мы живем на средства, которые собираем с членов кооператива, и других у нас нет. Но, слава Богу, у себя навели порядок, а то раньше мы ни по дороге проехать не могли, ни машину здесь поставить.

Есть у Фомина и объяснение вот таким кадрам:

– Буквально две недели назад мы заказывали технику, планировали проезды обустраивать. И мы грунт срезали и засыпали мусор, вот и все. Видел я эти фотографии.

И таким:

– Трактор, который заснят, – это «калека», он стоит мертвым капиталом с вытянутым ковшом. Это ЮМЗ-6 одного из наших владельцев. Трактор этот точно не мог ничего никуда толкать, потому что он неживой. Мы его затащили на территорию и не знаю, сможет его восстановить хозяин или нет. А для этих работ мы нанимали автогрейдер и фронтальный погрузчик, приезжали люди со стороны. Так что ничего тут криминального нет.

О договоре на вывоз мусора председатель тоже высказался.

– А у нас мусора как такового нет. Откуда он? У нас ни производства, ни чего-либо еще: люди просто приехали, машины поставили, и все. Ну, может быть, кто-то еще шашлыки пожарил.

По мнению председателя, он и его кооператив оказались непонятыми. Они в течение долгого времени засыпали территорию грунтом, и если не избавляли ее от мусора, то хотя бы укрывали его:

– Думал, нас поблагодарят за эту работу, а тут такая ситуация непонятная образовалась. Даже как-то обидно. Сюда со всего города свозят кресла, жалюзи, старые инвентарные номера… Я без претензии говорю: возите, но хотя бы присыпайте сверху. А то это все разлетается, а люди на нас косятся.

По словам Вячеслава Фомина, никто из жителей дома № 18/2 не пытался побеседовать с представителями «Луча-52». А общий язык найти стоит.

– Мы и сами очень рады, что здесь появились новые дома. И дворики в них такие аккуратные – это здорово. Казалось бы, людям радоваться надо, но… Такие соседи, как мы, их, похоже, явно не устраивают. Но мы с 1997 года в этом болоте сидели, я столько трудов вложил, чтобы его засыпать! Ну как так, я не знаю! Несправедливо это все. Надо компромиссы искать, а не конфликтовать, – уверен председатель гаражного кооператива «Луч-52».

Требуется финансирование

В мэрии Омска, комментируя ситуацию, отметили, что сейчас на исполнении находятся десятки судебных решений о ликвидации незаконных свалок.

– В настоящее время в администрации города Омска на исполнении находится 33 судебных решения об обязании ликвидировать несанкционированные свалки отходов на территории города Омска. Ориентировочный объем бюджетных ассигнований, необходимых для выполнения данных работ, составляет 161,1 млн рублей. Бюджетом города Омска в 2024 году предусмотрено на данные цели 10 млн рублей, – сообщили в городской администрации.

Работы по ликвидации свалки в поселке Биофабрика возможно выполнить, но для этого требуется достаточное финансирование.

Что касается санкций, то виновнику загрязнения территории грозит административная ответственность.

– Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.2.3 КоАП РФ, влечет административную ответственность по статье 8.2 КоАП РФ, – прокомментировали в мэрии возможные последствия для нарушителей.

Территория, заваленная мусором, – это всегда некрасиво. Она действительно находится за домом № 18/2 и легко можно понять его жителей, ежедневно любующихся этой «красотой». Но стоит ли винить во всех бедах один только гаражный кооператив «Луч-52»? Из комментария его председателя можно сделать вывод, что в ГК стремятся не выбросить за его пределы мусор, а как раз засыпать грунтом часть захламленной территории. И делается это с благими целями, а не варварскими.

Истина редко бывает на одной из сторон. Как правило, она где-то посередине. А еще известно, что она рождается в споре. Спорить жильцам новостройки и представителям кооператива, может, и не стоит, но найти общий язык определено не помешает. Налаженный диалог помогает решать проблемы эффективнее.