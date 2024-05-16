Претендовать на выплаты жители региона, которые пострадали от паводка, смогут уже с завтрашнего дня.

Претендовать на выплаты жители региона, которые пострадали от паводка, смогут уже с завтрашнего дня.

В Омской области с завтрашнего дня, 17 мая, начнут выплачивать по 10 тыс. рублей пострадавшим от паводка в Усть-Ишимском районе. Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко. По его словам, процесс уже запущен.

– Начинаем процесс выплат по 10 тыс. рублей пострадавшим людям. Это работа уже организована, – отметил Хоценко.

Кроме того, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, который приехал в Усть-Ишимский район, рассказал, что обстановка в населенных пунктах непростая. Район находится в зоне серьезного затопления.

– Подтоплен ряд деревень, где люди эвакуированы. Предпринимались и сегодня предпринимаются все меры, чтобы удержать сам районный центр Усть-Ишим. Мы надеемся, что уровень воды в реке Иртыш даст эту возможность, – добавил Файзуллин.

Отметим, что в ближайшее время на территории Омской области планируют ввести режим ЧС.