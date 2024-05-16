Омск-Информ
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·Общество

Об этом сообщил министр строительства РФ Ирек Файзуллин.

Режим ЧС из-за паводка будет объявлен в ближайшее время на всей территории Омской области. Об этом после посещения Усть-Ишимского района заявил министра строительства РФ Ирек Файзуллин.

- Будет объявлена чрезвычайная ситуация по региону, и эта часть тоже будет отработана федеральной властью совместно с региональной, - приводит слова Файзуллина ТАСС.

Напомним, что сегодня Ирек Файзуллин и глава МЧС Александр Куренков побывали в Усть-Ишимском районе, где оценили паводковую обстановку и провели заседание оперштаба.

·Общество

Об этом сообщил министр строительства РФ Ирек Файзуллин.

Режим ЧС из-за паводка будет объявлен в ближайшее время на всей территории Омской области. Об этом после посещения Усть-Ишимского района заявил министра строительства РФ Ирек Файзуллин.

- Будет объявлена чрезвычайная ситуация по региону, и эта часть тоже будет отработана федеральной властью совместно с региональной, - приводит слова Файзуллина ТАСС.

Напомним, что сегодня Ирек Файзуллин и глава МЧС Александр Куренков побывали в Усть-Ишимском районе, где оценили паводковую обстановку и провели заседание оперштаба.