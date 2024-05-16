Главы федеральных министерств встретятся с местными жителями и оценят обстановку. Также на месте находится губернатор Виталий Хоценко.

Главы федеральных министерств встретятся с местными жителями и оценят обстановку. Также на месте находится губернатор Виталий Хоценко.

Сегодня, 16 мая, в Усть-Ишимский район, который сейчас находится в зоне подтопления, приехали глава МЧС Александр Куренков и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Вместе с ними прибыл и губернатор Виталий Хоценко.

– Встретимся с жителями в пункте временного размещения, оценим оперативную обстановку. Ситуация, связанная с весенним паводком, остается в районе сложной. Жителям оказывается помощь. Продолжается эвакуация населения: в первую очередь детей, женщин, пожилых людей и маломобильных граждан, – рассказал Хоценко.

Также губернатор заявил, что оценку ущерба комиссия начнет после того, как сойдет вода.

Отметим, что вчера к вечеру вода в Иртыше поднялась еще на 3 см. Сейчас ее уровень составляет примерно 938 см.