В Ишиме уровень воды уже идет на спад, а вот в Иртыше такого явления не наблюдается. Синоптики и дальше прогнозируют подтопление.

В Ишиме уровень воды уже идет на спад, а вот в Иртыше такого явления не наблюдается. Синоптики и дальше прогнозируют подтопление.

Синоптики рассказали, когда уровень воды в реках Ишим и Иртыш в Омской области пойдет на спад. Так, по их данным, в Ишиме уже начался спад паводка. В селе Абатском Тюменской области уровень воды опустится примерно к 20 мая, а в селе Викулово – с 23 по 27 мая.

Однако подъем воды в Иртыше продолжится. Синоптики и дальше прогнозируют затопление домов, приусадебных участков, а также дорог в Тевризском районе.

Отметим, что сегодня из-за паводка в Усть-Ишим приехали глава МЧС России Александр Куренков и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Во время их визита стало известно, что в ближайшее время на территории всей Омской области объявят режим ЧС.