В новом автомобиле оказалось неисправно электрооборудование. Омичка потребовала возместить причиненный ущерб.

В новом автомобиле оказалось неисправно электрооборудование. Омичка потребовала возместить причиненный ущерб.

В суд обратилась омичка, которая потребовала от ООО «Барс-Запад» выплату компенсации за сгоревший автомобиль. Оказалось, что женщина приобрела KIA Sportage в салоне и регулярно проходила сервисное обслуживание в официальном дилерском центре.

Однажды после очередного ТО она оставила машину в гараже, однако ночью автомобиль самовспламенился. Огонь перекинулся сначала на гараж, а после – на второй этаж жилого дома.

Экспертиза показала, что возгорание произошло в передней левой части моторного отсека. Причиной пожара стала неисправность электрооборудования в период гарантийного срока. Омичка обратилась в страховую за выплатой, однако случай был признан не страховым.

– Суд удовлетворил частично иск потребителя, обязав взыскать с ООО «Барс-Запад», являющегося официальным дилером «Киа Моторс Россия и СНГ», в пользу гражданки материальный ущерб, моральный вред, штраф за невыполнение требований потребителя в добровольном порядке на общую сумму 3 миллиона 802 тысячи рублей, – рассказали в УФССП по Омской области.

После этого компания выплатила омичке всю сумму.