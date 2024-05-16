В специальном рейтинге Омск занял 8-е место. Зато средняя ночь в гостинице здесь оказалась самой дешевой из всех городов первой десятки.

В специальном рейтинге Омск занял 8-е место. Зато средняя ночь в гостинице здесь оказалась самой дешевой из всех городов первой десятки.

Сегодня, 16 мая, отмечается Международный день света, учрежденный ЮНЕСКО в ноябре 2017 года. Накануне этого праздника российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ выяснил, какие из солнечных городов России, тех, где меньше всего пасмурных дней, оказались самыми популярными для отдыха в мае 2024 года.

Из городов, где количество солнечных часов в году больше 2000, самым популярным оказалась Анапа, куда отдыхающие предпочитали ехать в среднем на 6 ночей. На втором месте - Краснодар, а на третьем - Волгоград. Где оказалась самая дорогая аренда жилья. Ночь в гостинице почти достигает 5 тыс. рублей.

А вот самое дешевое жилье среди солнечных городов первой десятки оказалось в Омске. А сам город расположился в этом рейтинге на 8-м месте Десятка самых популярных солнечных городов для отдыха в мае выглядит так: 1. Анапа, Краснодарский край ― 3172 р. / 6 ночей; 2. Краснодар, Краснодарский край ― 3184 р. / 3 ночи; 3. Волгоград, Волгоградская область― 4888 р. / 3 ночи; 4. Владивосток, Приморский край ― 4134 р. / 4 ночи; 5. Севастополь, Крым ― 2266 р. / 4 ночи; 6. Уфа, Башкирия ― 2610 р. / 3 ночи; 7. Астрахань, Астраханская область― 3303 р. / 3 ночи; 8. Омск, Омская область ― 1938 р. / 3 ночи; 9. Улан-Удэ, Бурятия ― 3175 р. / 3 ночи; 10. Якутск, Якутия (Саха) ― 4500 р. / 4 ночи.