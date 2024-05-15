Омск-Информ
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·Общество

В случае отключения света генератор поможет сохранить работу местной аптеки. Также жителям отправили лекарства.

Жителям Усть-Ишимского района, которые сейчас находятся в зоне подтопления, направили дополнительную партию льготных лекарств и медикаментов, а также генератор, который в случае отключения света обеспечит работу местной аптеки. Об этом рассказал министр здравоохранения Артем Наркевич.

– Медикаменты и генератор доставили в Тевриз и загрузили в специальный транспорт, который доставит груз до Усть-Ишима, – отметил Наркевич.

Также в Усть-Ишим прибыл плавающий гусеничный транспортер. Он поможет при эвакуации населения.

·Общество

В случае отключения света генератор поможет сохранить работу местной аптеки. Также жителям отправили лекарства.

Жителям Усть-Ишимского района, которые сейчас находятся в зоне подтопления, направили дополнительную партию льготных лекарств и медикаментов, а также генератор, который в случае отключения света обеспечит работу местной аптеки. Об этом рассказал министр здравоохранения Артем Наркевич.

– Медикаменты и генератор доставили в Тевриз и загрузили в специальный транспорт, который доставит груз до Усть-Ишима, – отметил Наркевич.

Также в Усть-Ишим прибыл плавающий гусеничный транспортер. Он поможет при эвакуации населения.