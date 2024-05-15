Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Плавающий гусеничный транспортер поможет при эвакуации населения. Транспорт приехал из Новосибирска.

На помощь спасателям, которые сейчас работают в подтопленном Усть-Ишиме, прибыл плавающий гусеничный транспортер из Новосибирска. Как рассказал вице-губернатор Алексей Ромахин, техника поможет при эвакуации местных жителей. Туда может поместиться пассажирский ПАЗ.

– Транспортер имеет повышенную проходимость и окажет огромную помощь на месте. В кузов грузоподъемного транспортера в случае эвакуации сможет поместиться пассажирский ПАЗ, – добавил Ромахин.

Отметим, что уровень воды в Иртыше продолжается подниматься. За ночь добавилось 4 см.

1032
·Общество

Плавающий гусеничный транспортер поможет при эвакуации населения. Транспорт приехал из Новосибирска.

На помощь спасателям, которые сейчас работают в подтопленном Усть-Ишиме, прибыл плавающий гусеничный транспортер из Новосибирска. Как рассказал вице-губернатор Алексей Ромахин, техника поможет при эвакуации местных жителей. Туда может поместиться пассажирский ПАЗ.

– Транспортер имеет повышенную проходимость и окажет огромную помощь на месте. В кузов грузоподъемного транспортера в случае эвакуации сможет поместиться пассажирский ПАЗ, – добавил Ромахин.

Отметим, что уровень воды в Иртыше продолжается подниматься. За ночь добавилось 4 см.

1032