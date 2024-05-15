В Усть-Ишимском районе ситуация с наводнением до сих пор сложная. За ночь вода в Иртыше поднялась на 4 см.

В Усть-Ишимском районе ситуация с наводнением до сих пор сложная. За ночь вода в Иртыше поднялась на 4 см.

На севере Омской области ситуация с поводком остается сложной. Как рассказал губернатор Виталий Хоценко, уровень воды в Иртыше все еще поднимается, однако уже медленнее, чем раньше. Сейчас уровень реки составляется 935 см. За ночь вода поднялась на 4 см.

В Усть-Ишимском районе продолжают эвакуировать местных жителей. За эти дни перевезли порядка 2 тыс. человек. На местах дежурят спасатели, сотрудники МЧС и полицейские.