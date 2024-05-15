Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Нарушения законодательства в сфере ЖКХ обнаружили в Таврическом районе.
Прокуратура Таврического района обнаружила нарушения законодательства в сфере ЖКХ. Оказалось, что местные власти передали тепловые сети в эксплуатационное обслуживание  ООО «Расчетный центр». Это произошло в рамках концессионного соглашения.
Из-за износа сетей в прошлом году произошло множество порывов. В результате коммунальных аварий перебои с теплом были зафиксированы в селах Луговое, Сосновское, Харламово, Новоуральское и в райцентре.
Прокурор района направил иск в суд с требованием обязать администрации сельских поселений и ресурсоснабжающие организации провести капремонт сетей. Иск рассматривается.
·Общество

Нарушения законодательства в сфере ЖКХ обнаружили в Таврическом районе.
Прокуратура Таврического района обнаружила нарушения законодательства в сфере ЖКХ. Оказалось, что местные власти передали тепловые сети в эксплуатационное обслуживание  ООО «Расчетный центр». Это произошло в рамках концессионного соглашения.
Из-за износа сетей в прошлом году произошло множество порывов. В результате коммунальных аварий перебои с теплом были зафиксированы в селах Луговое, Сосновское, Харламово, Новоуральское и в райцентре.
Прокурор района направил иск в суд с требованием обязать администрации сельских поселений и ресурсоснабжающие организации провести капремонт сетей. Иск рассматривается.