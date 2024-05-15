Теперь муниципальные служащие могут сослаться на не зависящие от них обстоятельства.

Теперь муниципальные служащие могут сослаться на не зависящие от них обстоятельства.

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского совета обсуждались изменения, касающиеся руководителей муниципальных предприятий.

Согласно документам, предлагалось освободить от дисциплинарной ответственности глав муниципальных предприятий, которые не предоставили свои декларации о доходах, расходах и имуществе. Но только в случае, если неисполнение таких обязанностей признается следствием не зависящих от них обстоятельств. Иначе говоря, муниципальные служащие, не отчитавшиеся о доходах по уважительной причине, не считаются виноватыми. А значит, не могут быть оштрафованы или уволены.

У депутатов Омского горсовета не возникло споров по этому предложению, и инициативу поддержали. Тем более что изменения вносились, чтобы привести проект решения в соответствие с федеральным законодательством. До принятия указанных корректив глав муниципальных предприятий вполне могли уволить из-за неподанной декларации.