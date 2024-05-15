В честь Международного дня семьи в регионе запланировано около 150 праздничных мероприятий.

В честь Международного дня семьи в регионе запланировано около 150 праздничных мероприятий.

Ежегодно 15 мая мир отмечает Международный день семьи, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.

Омская область с особым трепетом относится к этому празднику. В регионе проживает более 216 тыс. семей с детьми. В это число входит 33 263 многодетных семей. Забота о семьях с детьми – это приоритетное направление государственной политики.

За последние 10 лет количество многодетных семей в Омской области и детей, воспитывающихся в них, увеличилось почти вдвое. Только за 2023 год в регионе родилось более 15 тыс. малышей, причем прирост первенцев зафиксирован в 11 сельских районах.

– Для всех семей в нашем регионе реализуется широкий комплекс мер поддержки. Выплачиваются 9 видов пособий и выплат, 7 из которых финансируются из областного бюджета. Среди них единовременные и ежемесячные выплаты, связанные с рождением и воспитанием ребенка от рождения до 18 лет. Единое пособие получают 1900 беременных женщин и родители 145 тысяч детей, 10 тысяч работающих родителей получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 года, с начала года родителям на первого и второго ребенка оформлено 2600 сертификатов на материнский капитал, – отметил министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.

В Омской области существует добрая традиция поощрения семей, являющихся достойным примером для подражания. В 2024 году на соискание премии губернатора Омской области «Семья года» поступило 72 заявки от самых разных семей: молодых и многодетных, приемных и династийных.

В честь Международного дня семьи в Омской области запланировано около 150 праздничных мероприятий. Концерты, фотомарафоны, выставки детского творчества, конкурсы рисунков, флешмобы, мастер-классы, поэтические вечера – каждый найдет себе занятие по душе.

Международный день семьи – это не просто праздник, это повод задуматься о ценности семьи, о важности ее роли в жизни каждого человека.