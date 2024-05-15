Это произошло почти шесть лет назад во время чемпионата мира по футболу.

Это произошло почти шесть лет назад во время чемпионата мира по футболу.

Вчера стал известен новый состав Правительства РФ. Одним из новичков среди министров оказался экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, который возглавил Минспорта.

Любопытно, но его назначение, пусть неофициально и не всерьез, предлагал несколько лет назад бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщил телеграм-канал «SHOT»

По мнению Жириновского, Дегтярев отлично бы справился с подбором футболистов, способных выиграть чемпионат мира. Это заявление глава ЛДПР сделал во время проходящего в России чемпионата мира по футболу.

Жириновский, который славился своей интуицией, ушел из жизни в 2022 году.