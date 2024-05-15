Омск-Информ
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·Политика

Это произошло почти шесть лет назад во время чемпионата мира по футболу.

Вчера стал известен новый состав Правительства РФ. Одним из новичков среди министров оказался экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, который возглавил Минспорта.

Любопытно, но его назначение, пусть неофициально и не всерьез, предлагал несколько лет назад бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщил телеграм-канал «SHOT»

По мнению Жириновского, Дегтярев отлично бы справился с подбором футболистов, способных выиграть чемпионат мира. Это заявление глава ЛДПР сделал во время проходящего в России чемпионата мира по футболу.

Жириновский, который славился своей интуицией, ушел из жизни в 2022 году.

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·Политика

Это произошло почти шесть лет назад во время чемпионата мира по футболу.

Вчера стал известен новый состав Правительства РФ. Одним из новичков среди министров оказался экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, который возглавил Минспорта.

Любопытно, но его назначение, пусть неофициально и не всерьез, предлагал несколько лет назад бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщил телеграм-канал «SHOT»

По мнению Жириновского, Дегтярев отлично бы справился с подбором футболистов, способных выиграть чемпионат мира. Это заявление глава ЛДПР сделал во время проходящего в России чемпионата мира по футболу.

Жириновский, который славился своей интуицией, ушел из жизни в 2022 году.

1294