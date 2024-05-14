Мужчина травмировал руку. Была задета сонная артерия. Из-за этого он потерял много крови. В больницу его повез сын. Однако родственник боялся, что они могут не успеть.

Мужчина травмировал руку. Была задета сонная артерия. Из-за этого он потерял много крови. В больницу его повез сын. Однако родственник боялся, что они могут не успеть.

11 мая днем в районе 838-го километра автодороги Челябинск – Новосибирск к сотрудникам ДПС обратился 37-летний водитель проезжающего мимо автомобиля. Мужчина попросил полицейских о помощи.

Оказалось, что в автомобиле находился его отец, который травмировал руку. Была задета артерия, поэтому мужчина потерял много крови. Сын опасался, что из-за пробок в городе они могут потерять время.

– Старший лейтенант полиции Анвар Хайдаров и инспектор ДПС Михаил Петелин оперативно приняли решение сопроводить автомобиль пострадавшего до БСМП № 2, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Мужчине своевременно оказали необходимую помощь.