Мэр Омска в эксклюзивном комментарии «Омск-информу» заявил, что намерен подключиться к борьбе с паводком на севере области.

Мэр Омска в эксклюзивном комментарии «Омск-информу» заявил, что намерен подключиться к борьбе с паводком на севере области.

Сегодня, 14 мая, появилась информация о переносе пресс-конференции мэра Омска Сергея Шелеста. Ранее мероприятие планировалось провести 16 мая.

В эксклюзивном комментарии «Омск-информу» глава города объяснил, что поставил пресс-конференцию на паузу из-за паводка на севере Омской области. В Усть-Ишимском районе вода перевалила за критические отметки. Руководитель Омска намерен подключиться к помощи команде губернатора в борьбе с подтоплением.

– Решение о переносе пресс-конференции было принято в связи с текущей обстановкой: ситуация на севере области пока остается достаточно напряженной. Под руководством губернатора вместе с коллегами работаем над решением оперативных задач, – сказал Шелест. – Это кажется, что Омск далеко от Усть-Ишима или Знаменки. Мы все живем на омской земле и должны друг другу помогать. Обязательно отвечу на ваши вопросы и на вопросы ваших коллег в ближайшее время.

Новую дату пресс-конференции мэр пока не называет.

Отметим, что Сергей Шелест не балует СМИ подобными мероприятиями, предпочитая словам решение городских проблем на месте. Единственный раз глава города общался с журналистами в расширенном формате 21 апреля 2022 года.