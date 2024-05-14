Те, кто не оплачивают газ в течение двух месяцев, могут лишиться блага цивилизации.

Те, кто не оплачивают газ в течение двух месяцев, могут лишиться блага цивилизации.

«Газпром межрегионгаз Омск» приступил к отключению абонентов, которые не платят за газ для отопления домов 2 месяца подряд и больше. Эта мера может коснуться почти 5000 физических лиц в Омске и 23 районах области, если они не погасят задолженность или не обратятся к поставщику газа за ее реструктуризацией.

Предварительно должников уведомляют о необходимости погасить долг в течение 20 дней. Всего с начала года абонентам были направлены больше 14 000 уведомлений о задолженности. Для взыскания долгов в суды подано 718 исков и заявлений о вынесении судебных приказов.

– В период между отопительными сезонами мы отключаем от газовой сети абонентов-должников. Работа проводится совместно с газораспределительными организациями и правоохранительными органами, – отметила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова.

Нередки случаи вмешательства в работу счетчиков и хищения газа из газопровода. За это тоже грозит серьезное наказание.

«Газпром межрегионгаз Омск» продолжает отключать газ должникам, использующим голубое топливо только для приготовления пищи. По закону ограничение газоснабжения этой категории проводят в течение всего года.

Для возобновления подачи газа абоненты обязаны полностью погасить задолженность и оплатить работы по отключению и повторному подключению к газовой сети. Газоснабжение восстанавливают в течение 5 рабочих дней после подачи заявки на подключение.