Накопительный «МТС Счет» имеет ряд неоспоримых преимуществ. Особенно это оценят новые клиенты.

Накопительный «МТС Счет» имеет ряд неоспоримых преимуществ. Особенно это оценят новые клиенты.

С 13 мая МТС Банк предлагает приветственную ставку 16 % годовых на первые два месяца для впервые открываемого накопительного счета «МТС Счет». Эта ставка действует на ежедневный остаток по счету, а проценты начисляются ежемесячно. Кроме того, банк увеличил максимальные лимиты на ежедневный остаток, на который распространяется повышенная ставка 16 % годовых в первые два месяца.

Для розничных клиентов максимальный остаток увеличен до 2 млн рублей, для владельцев пакета услуг «Премиум» — до 5 млн рублей, а для владельцев пакета услуг Private — до 10 млн рублей. Снятие и пополнение средств по накопительному счету «МТС Счет» происходят без ограничений и потери процентов. Приветственная ставка 16 % годовых доступна только тем клиентам, которые ранее не открывали накопительный счет «МТС Счет», не имели действующих накопительных счетов и не открывали вклад в МТС Банке в течение последних 90 дней.

После окончания приветственного периода максимальная ставка для розничных клиентов снижается до 12,5 % годовых и начисляется на ежедневный остаток до 2 млн рублей включительно при условии совершения покупок на общую сумму не менее 10 тыс. рублей в месяц по всем дебетовым картам МТС Банка. Для зарплатных клиентов МТС Банка на первый накопительный счет «МТС Счет» с третьего месяца будет действовать ставка 12,5 % годовых без дополнительных условий. Начиная с первого месяца, эта ставка будет применяться ко всем последующим открываемым накопительным счетам «МТС Счет».

Для владельцев пакетов услуг Премиум и Private после окончания приветственного периода при сумме покупок по дебетовым картам от 50 тысяч рублей в месяц максимальная ставка установлена на уровне 13% годовых при сохранении остатков, указанных выше.

Накопительный счет «МТС Счет» имеет ряд дополнительных преимуществ. Это бесплатное открытие и обслуживание счета, возможность пополнения счета наличными в банкоматах МТС Банка без комиссии, доступ к онлайн-банку и мобильному приложению для удобного управления счетом и совершения платежей, возможность получения кешбэка за покупки по дебетовым картам МТС Банка, который можно зачислять на накопительный счёт «МТС Счет».

Накопительный счет «МТС Счет» является выгодным и удобным инструментом для накопления и хранения денежных средств. Благодаря привлекательным ставкам, отсутствию ограничений на снятие и пополнение, а также удобному дистанционному управлению счётом, он станет отличным выбором для тех, кто хочет сохранить и приумножить свои сбережения.