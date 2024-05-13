Университет приглашает бизнес-компании, которые занимаются решением задач в сфере информационных технологий, принять участие в мероприятии.

Университет приглашает бизнес-компании, которые занимаются решением задач в сфере информационных технологий, принять участие в мероприятии.

15 мая в главном корпусе ОмГУ Ф. М. Достоевского (Фрунзе, 6) пройдет конференция факультета цифровых технологий и кибербезопасности. На мероприятии будут подведены итоги работы IT-Акселератора и реализации командно-проектного формата практик за текущий учебный год. В рамках IT-Акселератора студенты разрабатывают проекты под кураторством представителей бизнеса.

К участию в конференции приглашаются бизнес-компании, которые занимаются решением задач в сфере информационных технологий. В дальнейшем компании могут пополнить состав партнеров IT-Акселератора. В мероприятии примут участие 15 организаций, более 100 студентов представят 28 проектов. Также на конференции выступят ведущие эксперты, пройдут круглые столы и дискуссии.

– Это ежегодная конференция, где студенты могут проявить себя, представив свои проекты, а профессионалы отрасли – обсудить актуальные проблемы ее развития и оценить достижения своих подопечных, – рассказал декан факультета цифровых технологий и кибербезопасности Александр Кабанов. – В этом учебном году предварительная конференция проходила в декабре. Сейчас участники познакомят представителей компаний с итогами своей работы.

Подать заявку или предложить свой проект можно на сайте IТ-Акселератора (it- accel.omsu.ru). Также там можно изучить проекты прошлых лет и получить много полезной информации.