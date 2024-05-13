Критической отметки уровень воды в Иртыше в пределах Омска не достигнет.

Критической отметки уровень воды в Иртыше в пределах Омска не достигнет.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали об уровнях воды в реках региона. Так, на Иртыше от поселка Татарка до Тары продолжается подъем воды от 1 до 15 см за сутки. На реках Омь и Тара за сутки вода поднимается от 3 до 15 см. На сегодняшний день уровень воды в Иртыше возле Усть-Ишима составляет 911 см, у Тевриза – 1077 см.

– Рост уровня воды в Иртыше у Омска продолжается в соответствии с прогнозами и на 13 мая составляет 211 см. Критической отметки опасного явления «половодье», которая в черте города составляет 434 см, уровень воды не достигнет. Однако выход на пойму прогнозируется, – рассказали синоптики.

Кроме того, уровень реки Тара возле райцентра Муромцево 13-15 мая достигнет 758 см. На реке Туй вода поднялась на 1,5 м выше нормы, на реке Ишим возле села Орехово – на 1624 см.